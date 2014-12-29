Президент підписав закон про розширення повноважень РНБО

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що закон було повернуто із підписом від президента 29 грудня.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон (№1343) щодо розширення повноважень РНБО Верховна Рада ухвалила в цілому 25 грудня.

Відповідно до закону, апарат РНБО визначено як юридичну особу. Положення про апарат РНБО, його структура і штатний розпис затверджуються президентом України за поданням секретаря РНБО.

Законом передбачено, що РНБО може приймати рішення щодо ряду питань, в тому числі невідкладних заходів із врегулювання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Крім того, передбачено, що РНБО координує і контролює діяльність виконавчої влади з питань протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю з питань нацбезпеки і оборони.

Читайте такожЛещенко: Нові повноваження РНБО оскаржать у суді, Гройсман просто копіює РибакаВідповідно до закону, секретарю РНБО надаються нові повноваження, відповідно до яких він подає на затвердження голові РНБО положення про апарат РНБО, здійснює у період між засіданнями РНБО координацію і контроль за виконанням рішень РНБО центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю.

Крім того, секретар РНБО організовує роботу Ставки верховного головнокомандувача у разі її утворення, бере участь у розгляді пропозиції щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями нацбезпеки і оборони, які призначаються на посаду президентом України, або за погодженням з президентом України, а також вносить на розгляд президента пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів, подає пропозиції президенту щодо заступників секретаря РНБО та визначає їх повноваження.

Крім того, секретар РНБО вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо проекту закону про держбюджет по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Також законом передбачено, що у разі дострокового припинення повноважень президента України виконання обов’язків голови Ради національної безпеки і оборони покладається на голову Верховної Ради. До прийняття цього закону такі повноваження покладалися на прем’єр-міністра.