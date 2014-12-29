Порошенко: Блокади Криму немає, є засоби захисту

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Немає ніякої блокади Криму. Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп", - підкреслив Порошенко.

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За його словами, раніше автобуси "спокійно подорожували" і завозили на материкову Україну диверсантів. Зараз розглядаються варіанти, як забезпечити догляд за такими засобами пересування.

"Ми не збиралися і не збираємося використовувати блокаду, як елемент тиску", - підкреслив президент.