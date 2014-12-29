Порошенко: Блокади Криму немає, є засоби захисту
15:57, 29 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що ніякої блокади Криму немає.
Порошенко заперечує закиди про блокаду Криму / УНІАН
Про це він заявив під час прес-конференції.
"Немає ніякої блокади Криму. Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп", - підкреслив Порошенко.
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За його словами, раніше автобуси "спокійно подорожували" і завозили на материкову Україну диверсантів. Зараз розглядаються варіанти, як забезпечити догляд за такими засобами пересування.
"Ми не збиралися і не збираємося використовувати блокаду, як елемент тиску", - підкреслив президент.
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