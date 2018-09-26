МВФ заганяє Україну в боргове рабство - Кива

Політик зазначив, що Україна вигідна кредитору, оскільки МВФ таким чином збільшує власний прибуток.

Чергове підвищення на газ для населення на 23%, яке передбачено вимогами МВФ для виділення нового траншу, доведе людей до злиднів і змусить їх знову вийти на вулицю з протестами.

Таку думку висловив глава Соціалістичної партії України Ілля Кива на своїй сторінці на Facebook, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Зараз усі обговорюють чергову подачку від МВФ, але уряд намагається зробити дуже гарне обличчя при дуже поганій грі. На кону чергове підвищення тарифів на газ для населення на 23%. На кону - злидні і замерзання українців в своїх будинках взимку. Сьогодні українська сім'я перебуває на межі виживання - немає в країні таких зарплат, які могли б задовольнити апетити МВФ. ... Якщо уряд піде на цей крок - не виключаю, що це доведе до відчаю наших людей і вони знову вийдуть на вулиці», - написав він.

Політик також зазначив, що Україна вигідна кредитору, оскільки МВФ таким чином збільшує власний прибуток.

«Кредитор чекає антикорупційну реформу, реформу державної фіскальної служби, але за фактом МВФ – це «клуб за інтересами», і цікавить їх тільки власний прибуток. У них немає претензій до нашого проекту бюджету - їм вигідно, щоб ми поверталися кожен раз з простягнутою рукою, ледь зводячи кінці з кінцями», - зазначив він.

За словами І.Киви, при відсутності стратегії країни, яка дозволила б ефективно використовувати кредитні гроші, співпраця з МВФ тільки заганяють країну в боргове рабство. При цьому він підкреслив, що сьогодні кожен громадянин України повинен кредитору близько $ 1,5 тисяч.

«За мільярди, якими бездарно спробували заткнути дірки в бюджеті, які без чіткої стратегії розвитку країни просто проїдаються, які розтягли по своїх кишенях чиновники, - за ці мільярди завтра будуть розплачуватися ті, хто ще навіть не народився. Не важливо, старий або маленька дитина - вже зараз кожен повинен кредитору близько $ 1,5 тисяч. І цифра буде рости, адже реально ми не здатні віддати борг, не взявши чергову позику», - сказав І.Кива.

Як повідомлялося, МВФ і влада України все ще ведуть переговори щодо подальшої співпраці.

Національний банк України для отримання коштів МВФ чекає рішення по тарифам на газ і окремих питань держбюджету.