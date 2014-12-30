Росія ніколи не виконує двосторонніх угод і невдовзі вийде з переліку основних партнерів України - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході підсумкової прес-конференції у вівторок, повідомляє Українська правда.

За його словами, Російська Федерація, ніколи не виконувала і не виконує жодних двостороніх угод, у тому числі в економічній сфері.

Читайте такожЛавров пояснив, чому Росія не дотримується Будапештського меморандуму"У нас двократне падіння обсягів торгівлі з РФ. Це відбувається не перший рік і в найкоротшій перспективі Росія вийде з основних торговельних партнерів України", - сказав прем’єр.