Росія ніколи не виконує двосторонніх угод і невдовзі вийде з переліку основних партнерів України - Яценюк
15:01, 30 грудня 2014Політика
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Найближчим часом Росія перестане бути основним стратегічним партнером України.
Яценюк розповів про перспективи партнерства з Росією / Скріншот відео
Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході підсумкової прес-конференції у вівторок, повідомляє Українська правда.
За його словами, Російська Федерація, ніколи не виконувала і не виконує жодних двостороніх угод, у тому числі в економічній сфері.
Читайте такожЛавров пояснив, чому Росія не дотримується Будапештського меморандуму"У нас двократне падіння обсягів торгівлі з РФ. Це відбувається не перший рік і в найкоротшій перспективі Росія вийде з основних торговельних партнерів України", - сказав прем’єр.
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