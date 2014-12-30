Яценюк: швидкої відповіді на Крим немає - його точно повернуть «наші діти чи онуки»
15:28, 30 грудня 2014Політика
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"Якщо Господь Бог нам допоможе, ще при нас всіх ми повернемо контроль над Кримом. Якщо ні, то це зроблять наші діти або внуки", - наголосив Яценюк
Геополітично швидкої відповіді на Крим немає / Фото УНИАН
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк переконаний, що Крим точно повернуть "наші діти або внуки".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
Читайте такожЯценюк: швидкої відповіді на Крим немає - його точно повернуть «наші діти чи онуки»"Геополітично швидкої відповіді на Крим немає. Тобто, швидкої і простої відповіді, як повернути Крим, зараз не існує", - сказав Яценюк і наголосив, що Крим залишається українською територією.
"Якщо Господь Бог нам допоможе, ще при нас всіх ми повернемо контроль над Кримом. Якщо ні, то це зроблять наші діти або внуки", - наголосив Яценюк.
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