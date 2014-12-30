Яценюк: швидкої відповіді на Крим немає - його точно повернуть «наші діти чи онуки»

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк переконаний, що Крим точно повернуть "наші діти або внуки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожЯценюк: швидкої відповіді на Крим немає - його точно повернуть «наші діти чи онуки»"Геополітично швидкої відповіді на Крим немає. Тобто, швидкої і простої відповіді, як повернути Крим, зараз не існує", - сказав Яценюк і наголосив, що Крим залишається українською територією.

"Якщо Господь Бог нам допоможе, ще при нас всіх ми повернемо контроль над Кримом. Якщо ні, то це зроблять наші діти або внуки", - наголосив Яценюк.