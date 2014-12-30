Яценюк побажав росіянам не страждати від імперської політики режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Яценюк зазначив, що "при всіх неймовірно не напружених, а жахливих двосторонніх відносинах, які є між Україною і північним сусідом, я не бажаю успіху Кремлю".

Читайте такожРосія ніколи не виконує двосторонніх угод і невдовзі вийде з переліку основних партнерів України - Яценюк"Але хотів би, щоб росіяни і російський народ не страждали від імперської політики сьогоднішнього російського режиму", - сказав прем'єр.

Він додав, що внаслідок того, що "Путін послав свою армію в Україну", на Донеччині та Луганщині "шахт нема, роботи нема, зарплати нема, пенсії немає, інфраструктура знищена". "П'ять тисяч людей лежить на Росії, п'ять тисяч вбитих людей", - сказав Яценюк.