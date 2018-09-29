Порошенко: трагедія Бабиного Яру має мотивувати політиків до мудрих рішень

Президент Петро Порошенко також переконаний, що темні сторінки тоталітарної епохи перегорнуто назавжди.

Президент Петро Порошенко переконаний, що трагедія Бабиного Яру повік болітиме народам і державам та мотивуватиме політиків до мудрих цивілізованих рішень.

Про це йдеться у зверненні глави держави у зв’язку з 77-ми роковинами трагедії.

Він нагадав, що сьогодні Україна і весь світ ушановують пам'ять жертв Бабиного Яру - трагедії, яка повік болітиме народам і державам та мотивуватиме політиків до мудрих цивілізованих рішень.

У цей день 77 років тому нацистські загарбники в окупованому ними Києві відкрили чергову криваву главу в історії Другої світової війни - 29 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр було розпочато масові розстріли мирного населення.

«Понад сто тисяч невинно загублених душ: євреїв, ромів, караїмів, а також військовополонених, учасників українського визвольного руху, пацієнтів психіатричної клініки - представників різних національних чи соціальних груп, пересічних киян... Тоді було винищене майже все єврейське населення міста - понад п’ятдесят тисяч чоловіків, жінок, дітей. Точну цифру загиблих встановити неможливо, але масштаби та цинізм злочинів нацистського режиму не вкладаються в людську свідомість», - зазначив президент.

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За його словами, Бабин Яр - трагедія киян, всієї України, незагоєна рана на тілі нашої планети.

«Це місце - братська могила різних народів і відомий у всьому світі символ Голокосту», - додав Порошенко.

За його словами, нині, навіть в умовах жорсткої боротьби з російською агресією, українці демонструють відданість основоположним ідеалам цивілізованого світу - гуманізму, взаємодопомоги, толерантності, поваги до людського життя, етнічної та релігійної ідентичності, гідності та свободи.

«Пам’ятаючи події недалекої історії, відчуваючи й досі пекучий спільний біль, ми зробили єдино правильний вибір: Україна - незалежна держава, яка торує свій шлях на принципах порозуміння і забезпечення рівних можливостей для розвитку громадян усіх національностей та віросповідань», - зауважив президент.

Він переконаний, що «темні сторінки тоталітарної епохи перегорнуто назавжди. Ми безапеляційно сказали «НІ» диктаторським режимам і стоїмо на захисті демократичних цінностей в ім’я миру в Україні та Європі. І ми ніколи не дамо навіть найменшого шансу проявам авторитаризму, диктатури, шовінізму, расизму, дискримінації, нетерпимості на етнічному чи релігійному ґрунті».

Президент наголосив, що спільними зусиллями українці розбудовують суспільство вільних людей, мета і майбутнє яких - гідне життя в єдиній неподільній країні.