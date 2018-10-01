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У Москві заарештували екс-міністра транспорту України - росЗМІ

12:12, 01 жовтня 2018
Політика
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Рудьковський (в центрі - Ред.) біля будівлі посольства РФ у Києві 14 червня 2014 року / фото УНІАН

Він перебував у розшуку за нібито напад на російське посольство в Києві. Про це повідомило агентство "Москва", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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"У п'ятницю, 28 вересня, співробітники поліції в Басманному районі Москви затримали 50-річного громадянина України М.Рудьковського, який перебував у федеральному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ст. КК РФ "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом". Щодо чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді арешту", - сказав співрозмовник ЗМІ

За версією російського слідства, в червні 2014 року Рудьковський нібито кинув камінь у посольство РФ у Києві, а в травні 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував екс-міністра України.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року активісти пікетували посольство Російської Федерації у Києві у зв'язку зі збитим літаком Іл-76.

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Теги: #Москва#арешт