У Москві заарештували екс-міністра транспорту України - росЗМІ
У росЗМІ з'явилася інформація про те, що в Москві поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського.
Він перебував у розшуку за нібито напад на російське посольство в Києві. Про це повідомило агентство "Москва", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.
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"У п'ятницю, 28 вересня, співробітники поліції в Басманному районі Москви затримали 50-річного громадянина України М.Рудьковського, який перебував у федеральному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ст. КК РФ "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом". Щодо чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді арешту", - сказав співрозмовник ЗМІ
За версією російського слідства, в червні 2014 року Рудьковський нібито кинув камінь у посольство РФ у Києві, а в травні 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував екс-міністра України.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року активісти пікетували посольство Російської Федерації у Києві у зв'язку зі збитим літаком Іл-76.