ГПУ: справу про збитий бойовиками над Луганськом Іл-76 закрито

Прокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження відносно посадових осіб Генерального штабу Збройних сил України про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитий у 2014 році бойовиками в аеропорту Луганська.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на інформаційний запит Радіо Свобода.

Згідно з документом, 21 червня слідчий суддя Печерського районного суду Києва своїм рішенням зобов'язав Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про правопорушення.

22 червня відомості були внесені і відкрито провадження за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду).

Разом з тим у Генеральній прокуратурі повідомили, що стаття 426-1 була внесена до Кримінального кодексу України у квітні 2015 року, отже, за станом на квітень - червень 2014 її не існувало. За українським законодавством, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинні дії, не має зворотної дії у часі, зазначили в прокуратурі.

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"У зв'язку з цим 12.07.2017 вказане кримінальне провадження закрито", - йдеться у відповіді Генеральної прокуратури.

Раніше адвокат з Дніпра Віталій Погосян, який представляє інтереси сімей загиблих військовослужбовців у збитому в червні 2014 року в Луганському аеропорту літаку Іл-76, заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти керівників АТО.

Як повідомив тоді Погосян, відомості про вчинення ними кримінального злочину були включені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 27 березня Павлоградський суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби і засудив до 7 років в'язниці генерала Віктора Назарова. Суд вирішив, що Назаров, керуючи АТО в Луганській області, знав, що аеродром Луганська знаходиться в оточенні і під обстрілом противника, але не забезпечив належну координацію структурних підрозділів.

14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 людей.