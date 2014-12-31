Місія ОБСЄ буде спостерігати сьогодні за зустріччю представників генштабів України і РФ в Луганську

Про це УНІАН повідомила старший медіа-фахівець прес-відділу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ірина Гудима.

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"Наша команда сьогодні в Луганську буде присутня на зустрічі і проводити спостереження", - повідомила Ірина Гудима, і підтвердила, що сьогодні в Луганську відбудеться зустріч представників генеральних штабів України та Росії в рамках Об'єднаного центру з контролю і координації дотримання режиму припинення вогню і контролю лінії розмежування сторін у відповідності з мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу збройних сил Владислав Селезньов заявив, що українські військові і бойовики планують оформити протокол намірів про повне припинення вогню.