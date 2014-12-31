Сили АТО встановили протидесантні міни на узбережжі Азовського моря

Про це під час скайп-включення на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін. "Українські воїни продовжують впевнено утримувати і зміцнювати свої позиції і забезпечувати безпеку держави", - сказав Леонід Матюхін.

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За його словами, військові сапери на півдні Донецької області відпрацювали завдання з протидії висадці десанту противника з моря, а також по захисту берегової лінії близько важливого об'єкта.

"Військові інженери в складі двох рухомих загонів загородження встановили десятки протидесантних мін вздовж ділянки узбережжя", - сказав Леонід Матюхін.

Також прес-офіцер штабу АТО зазначив, що "українські воїни виходили в море на плаваючих транспортерах в складних погодних умовах: при сильному вітрі і штормі 2-4 бали".