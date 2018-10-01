"Можемо зробити це самостійно": МЗС відреагував на відмову Угорщини відкликати консула з Берегового

Речниця МЗС уточнила, що це відбудеться найближчим часом. "Нам не потрібна теж ситуація, коли консул тієї чи іншої держави не поважає наш суверенітет", - зазначила Беца.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що в разі, якщо Угорщина не відкличе свого консула з Берегового (Закарпатська область), то Україна має повне право вислати його самостійно.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця відомства Мар'яна Беца. За її словами, українська позиція в цьому питанні завжди була досить послідовною та чіткою.

«Ми самі запропонували угорській стороні відкликати консула з Берегового, у зв'язку з порушенням ним Віденської конвенції про консульські зносини і законодавства України. Віденська конвенція про консульські зносини передбачає, що будь-який іноземний дипломат, консул має поважати закони країни перебування. В даному випадку ми виходимо з того, що дана особа порушила законодавство України», - зазначила Беца.

«Якщо ж Угорська сторона не відкличе сама свого представника, то ми маємо повне право, відповідно до Віденської конвенції, вислати цього дипломата чи консула самостійно», - додала речниця МЗС.

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Водночас на уточнююче запитання, чи є часові межі очікування такого кроку з боку угорської сторони, прес-секретар МЗС відповіла: «Меж таких немає, але безперечно найближчим часом, тому що нам не потрібна теж ситуація, коли консул тієї чи іншої держави не поважає наш суверенітет».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також Клімкін натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.