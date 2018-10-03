Рада сьогодні розгляне угоди з Катаром, Туреччиною та Європейським інвестиційним банком (наживо)

Крім того, з пропозиціями президента розглядатиметься закон, який стосується заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод.

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Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо модернізації української залізниці; ратифікацію угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Катаром, а також про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між Україною і Туреччиною про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та майно.

Крім того, з пропозиціями президента розглядатиметься закон, який стосується заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням.

Також з пропозиціями президента розглядатиметься закон щодо гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів.

Серед іншого сьогодні розглядатиметься низка проектів постанов щодо встановлення дати проведення парламентських слухань або схвалення рекомендацій тих слухань, які вже відбулися.