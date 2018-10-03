Росія не відмовляється від намірів створити “керований хаос” в Україні - СБУ

Розпалювання міжконфесійної ворожнечі та заходи активного впливу для примусового схиляння керівництва України до поступок агресору є напрямками дестабілізації ситуації.

Росія не відмовляється від намірів створити "керований хаос" в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

"Спецслужбами РФ реалізується план з метою створити так званий керований хаос. Два основні напрямки цього плану - це розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що зумовлено можливістю отримання Україною томосу, а також організація заходів активного впливу з метою так званого примусового схиляння керівництва України до поступок агресору та ініціювання мирних перемовин на вигідних йому умовах", - сказав Кононенко.

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За його словами, в першому випадку в СБУ прогнозують інспірування випадків захоплення культових споруд однієї із конфесій нібито представниками праворадикальних націоналістичних організацій, що дозволить у подальшому спровокувати масові протистояння та акції протесту за участі вірян.

У другому випадку, зауважив Кононенко, це інспірування пікетів і протестів, направлення петицій та звернень до органів влади з вимогою відновити мир за будь-яку ціну.

У планах російських спецслужб - поширити ці акції на всю Україну включно з блокуванням органів державної влади в Києві, сказав заступник голови СБУ.

"Ми бачимо ці наміри і плани їхньої реалізації і працюємо над їхнім недопущенням", - наголосив Кононенко.