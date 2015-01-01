У Порошенка назвали дві стратегії з повернення Донбасу та Криму

Про це ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий.

«Якщо говорити чесно, то без бажання людей і в Криму і на Донбасі жити в єдиній країні, поділяти єдині цінності і розділяти відповідальність нічого не буде», - зазначив Чалий.

За його словами, в новому році Київ продовжить боротьбу за територіальну цілісність та суверенітет країни, відстоюючи свою позицію, в тому числі і у міжнародних судах.

Читайте такожУ Криму багато місцевих жителів зустрічали Новий рік за українським часом«Те, що ми поборемося за суверенітет і територіальну цілісність, – це очевидно. Те, що, на жаль, не вирішиться відразу питання Криму, – це також очевидно. Але цей рік буде дуже серйозним з точки зору боротьби у міжнародних судах за фіксацію позицій. І очевидно, що шлях по Криму – це показати привабливість розвитку вже в нових умовах інтеграції з ЄС, а шлях по Донбасу – це щоденна робота, щоб цю ситуацію взяти під контроль», – сказав Чалий.

Він запевняє, що держава не залишить громадян України без допомоги на окупованій території. Чалий нагадав, що Україна вже направила на Донбас гуманітарні вантажі.