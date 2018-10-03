Клімкін: МЗС завтра передасть Угорщині ноту, що консул у Береговому має виїхати з України

Міністр наголошує, що угорського консула силою ніхто не видворятиме.

МЗС України у четвер, 4 жовтня, передасть Угорщині ноту, що угорський консул у Береговому має виїхати з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Молдови Тудором Уляновскі у Києві.

За словами Клімкіна, у цивілізованих країнах, одною з яких є Україна, силою дипломатів не видворяють. "Ми ж цивілізовані люди, ввічливі, хоча одночасно жосткі і послідовні... Він залишить країну, звичайно, сам, але все дуже просто, я вже казав. Я запропонував Петеру Сійярто його відкликати. У нього є такий дипломатичний тиждень (у консула - УНІАН)", - сказав Клімкін.

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"Якщо цього не відбудеться, а я так розумію, що це не відбудеться через причини угорської позиції, то, відповідно, завтра ми передамо угорській стороні ноту про те, що він має залишити свою роботу в Україні і, відповідно, Україну", - заважив міністр.

Як сказав Клімкін, також Будапешту буде запропоновано провести консультації щодо порушення Угорщиною Віденської конвенції про консульські зносини при видачі угорських паспортів українським громадянам та приховуванні цього.

"Якщо ти хочеш отримати друге громадянство - у нас нема за це покарання, - то скажіть про це відверто. Ти отримуєш нові права й обов'язки, але приховувати це і казати, що далі будуть маніпуляції з документами, у тому числі з українськими документами, і чути це з боку угорського консула, - це за визначенням неприйнятно. Це питання принципу. І ми це питання проїхали", - заявив Клімкін.

"З цим консулом ми все вже вирішили. До побачення! Але далі ми будемо вести дуже серйозні переговори з нашими угорськими партнерами, переговори абсолютно непрості", - зауважив Клімкін.

Як сказав міністр, на зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Нью-Йорку він виклав українські аргументи - політичні та юридичні. "Оскільки тут є і юридичні аргументи. Він очікувано дуже з ними не погодився", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також Клімкін натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.