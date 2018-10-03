Сущенка можуть відправити на етап 8 жовтня - адвокат

За словами адвоката, під питанням залишається зустріч Сущенка з рідними.

Незаконно засудженого в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка можуть відправити на етап в понеділок, 8 жовтня.

Про це написав у Facebook адвокат Сущенка Марк Фейгін.

За його словами, під питанням залишається зустріч Сущенка з рідними. «Існує лише усна домовленість про це з тюрмою, жодних документів про дату і час немає. А у понеділок Романа Сущенка вже можуть відправити на етап», - повідомив адвокат.

Фейгін додав, що сьогодні до Сущенка у СІЗО «Лефортово» в Москві не пустили ще одного адвоката. «Адвокат, який протягом двох років представляє інтереси Романа Сущенка разом зі мною, повідомив мені, що його також не пустили до підзахисного у СІЗО «Лефортово», - зауважив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.

12 вересня Верховний суд РФ визнав законним цей вирок.

2 жовтня Фейгін не зміг потрапити до Сущенка у СІЗО "Лефортово".