Голова СБУ розповів міністру Британії про план РФ щодо розхитування ситуації в Україні перед виборами

Керівники спецслужб двох країн провели робочу зустріч сьогодні в Києві.

Україна і Велика Британія домовилися посилити співпрацю у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб Російської Федерації та кіберзагрозам.

Як повідомляє прес-центр СБУ, відповідної угоди досягнуто сьогодні під час робочої зустрічі голови Служби безпеки Василя Грицака з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, що відбулась в Києві.

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Зазначається, що під час зустрічі голова СБУ поінформував британського партнера про напрямки та характер російської гібридної агресії проти України. Грицак ознайомив Воллеса із розгорнутою спецслужбами РФ широкомасштабною операцією з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні виборів, а також спробами дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою.

«За результатами переговорів сторони досягли домовленостей про поглиблення двостороннього співробітництва у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб та кіберзагрозам», - інформує прес-центр СБУ.

Грицак та Воллес також взяли участь у церемонії відкриття другого модуля навчальних курсів з проведення допитів з дотриманням основних прав людини, що проходить за підтримки британської сторони. Мета заходу: ознайомити співробітників СБУ із кращим досвідом та методикою британських правоохоронних органів у сфері проведення опитування очевидців та допитів свідків.