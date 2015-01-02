Керівництво «ДНР» проводить мобілізацію неповнолітніх

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.

«За даними розвідки, з метою доукомплектування наявних бандформувань керівництво «ДНР» проводить на окупованих територіях так звану «добровольчу» мобілізацію місцевого населення віком від 16 до 18 років», - сказав Лисенко.

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При цьому він підкреслив, що залучення неповнолітніх до участі у воєнних діях та військової служби є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 38 Конвенції ООН про права дитини.

Окрім того, Лисенко розповів, що серед членів бандформування «Восток», яке діє на Донеччині, зростає напруження через недостатній рівень матеріального та продовольчого забезпечення.

«За останні 5 днів терористи не отримали від своїх російських кураторів жодних грошових надходжень», - зазначив речник АТО.