55% жителів звільненого Донбасу назвали "ДНР" незаконною

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте такожІС: в Донецьку бойовики грабують житлові будинки

Респондентам було поставлено запитання "чи згодні ви з тим, що "ДНР"- це законна влада на території Донецька?" Цілком прогнозовано, з урахуванням площі і населення "ДНР" і "ЛНР" (вони разом займають відповідно трохи менше 3% території України і становлять близько 9% її населення), виявилося, що переважна більшість громадян країни, а це 68,2%, повністю не згодні із законністю "ДНР". Якщо ж сюди додати ще 13,7%, які "швидше не згодні", то 81,9% українців не визнають "ДНР".

38,1% жителів Донецької області не визнали законність "ДНР" (з них 29,5% - зовсім не визнали). Також соцопитування показало, що серед людей, що населяють Донецьку область, залишилося 33,4% тих, хто вагається з відповіддю на поставлене питання. Що стосується регіону в цілому, то загальний градус "законності" (6,1% - повністю згодні, 9,5% - скоріше згодні) знизив Луганськ, оскільки опитування пройшло лише на українській території області і виявило 86,5% противників "ДНР ".

Рекордні цифри неприйняття "ДНР" на Заході (88,7%) і в Центрі України (75,7%).

Опитування проводилося 4-19 грудня 2014 року. У ході дослідження було опитано 3035 респондентів старше 18 років, які проживають у 179 населених пунктах. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.