Одними з ключових викликів євроінтеграції України є можливість реваншу і популізм - Геращенко

Ірина Геращенко також заявила, що для імплементації Угоди про асоціацію нашому Парламенту та уряду потрібно більше реалізму і відповідальності.

У середу відбувся Перший форум мереж ЄС 2018. Це платформа, яка об’єднує більше 250 громадських організацій, що працюють в різних регіонах України, в різних євроінтеграційних проектах: освітніх, просвітницьких, медійних.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко в своєму Facebook.

Вона наголосила, що зустріч була дуже цікавою. Її вона відвідала разом із послом ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі і віце-прем’єркою Іванною Климпуш-Цинцадзе.

"У виступі наголосила, що 74% українців підтримують євроінтеграцію - і це чудово. Й мені подобається той тренд, що народні депутати сьогодні змагаються, хто з них більший прихильник євроінтеграції, а кандидати в президенти переконують суспільство, хто ж перший приведе Україну в ЄС і НАТО й плагіатять одне в одного ідеї білбордів. Нехай всі агітують за НАТО і ЄС. Але при цьому ключове - діями демонструвати прихильність курсу",- написала вона.

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Геращенко висловила переконання, що одними з ключових викликів євроінтеграції є можливість реваншу і популізм.

"Для імплементації Угоди про асоціацію нашому Парламенту та уряду потрібно більше реалізму і відповідальності. Наразі, з 57 законів, вміщених у Дорожній карті законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 7 ухвалено в цілому, 9 прийнято в першому читанні, 4 враховано при розгляді інших законопроектів. От на допрацюванні, вдосконаленні і прийнятті законопроектів маємо зосередитися", - додала вона.