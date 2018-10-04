Проведення слідчих експериментів у справі екс-"беркутівців" під загрозою зриву - Горбатюк

Проведення важливих слідчих експериментів у справі проти п’ятьох екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах людей на Майдані, під загрозою зриву.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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Він пояснив, що декілька місяців тому прокурором Департаменту спецрозслідувань ГПУ було видано припис щодо заборони змінювати ландшафт вул. Інститутської до проведення слідчих експериментів. Однак, цей припис було скасовано заступником генпрокурора Анжелою Стрижевською як такий, що, на її думку, не відповідає є нормам Кримінального процесуального кодексу.

Після цього прокурор звернувся до суду з клопотанням про заборону змінювати ландшафт на місці проведення слідчих експериментів.

Суддя Печерського райсуду столиці, який розглядав документ, на засіданні суду заявив, що задовольняє це клопотання, однак через декілька тижнів видав ухвалу про відмову у задоволенні.

Горбатюк зазначив, що на сьогодні ситуація склалась таким чином: якщо будівельні роботи розпочнуться до проведення слідчих експериментів, то їх буде вже неможливо провести. Також він додав, що Управління спецрозслідувань знову звертатиметься до суду з клопотанням про заборону будівельних робіт на Інститутській до проведення слідчих експериментів.

Крім того, як зазначила на своїй сторінці у Facebook адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська, з липня поточного року родичі героїв надали дозвіл на тимчасовий демонтаж та перенесення меморіалу загиблим для проведення слідчого експерименту, але меморіал досі не демонтували, цю процедуру переносили декілька раз.

Водночас Горбатюк в коментарі УНІАН зазначив, що провести слідчі експерименти у вересні не вдалося саме через те, що "Київська адміністрація меморіал так і не перенесла, і це унеможливлює проведення слідчих експериментів на його місці і в безпосередній близькості від нього".

Як повідомляв УНІАН, директор Музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що 4 липня отримав припис від Департаменту спецрозслідувань ГПУ про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

Згодом у коментарі УНІАН Горбатюк заявив, що видана прокурором постанова не забороняє будівництво музею, а стосується заборони до завершення слідчих та судових процедур (зокрема, слідчих експериментів) змінювати місця вчинення злочину - на проїжджій частині Інститутської, де гинули люди та перебували підозрювані у вбивствах правоохоронці.

Водночас Горбатюк повідомив, що точної дії строку припису у постанові не було, але завершити слідчі дії планували за 2-3 місяці.

5 липня заступник генпрокурора Стрижевська своєю постановою скасувала рішення про заборону вчинення дій зі зміни ландшафту на вулиці Інститутській.