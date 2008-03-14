У НУ-НС натякнули Яценюку, що він чудово обходиться без заступників

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не вважає обрання заступників голови Верховної Ради першочерговим завданням парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Ми як фракція НУ-НС не бачимо це питання як першочергове і ключове для парламенту, хоча воно повинно бути вирішено», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Однак, зазначив він, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за доукомплектацію президії парламенту. За словами В.КИРИЛЕНКА, про це спікер говорив під час сьогоднішнього засідання лідерів фракцій.