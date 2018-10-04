У Польщі заявили, що відносини з Угорщиною не повинні впливати на співпрацю України з НАТО та ЄС

Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох прокоментував блокування Угорщиною участі представників України у заходах Північноатлантичного альянсу.

Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох заявляє, що напруга у відносинах між Україною і Угорщиною не повинна впливати на розвиток співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Солох сказав на спільній прес-конференції у Києві з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим.

"Щодо ситуації між Угорщиною і Україною: ми зацікавлені в тому, щоб ця напруга не впливала на співпрацю України з НАТО, з Європейським Союзом", - наголосив Солох.

Окремо він зауважив, що на наступному засіданні Ради НАТО-Росія питання агресії РФ проти України буде єдиним, що розглядатиметься на порядку денному.

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Як повідомляв УНІАН, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, після ситуації з таємною роздачею українцям угорських паспортів міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Сьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин. У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.