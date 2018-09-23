Будапешт обіцяє заступиться за кожного члена угорської громади на Закарпатті

За словами Петера Сіярто, Угорщина робитиме надалі те, що робила й досі – вдаватиметься до кроків, які сповільнюватимуть рух України у бік ЄС і НАТО.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто пообіцяв, що Будапешт "заступиться за права кожного члена угорської громади на Закарпатті".

Як повідомляє Радіо Свобода, Сіярто заявив у неділю, 23 вересня, що його країна і надалі зацікавлена у добрих стосунках з Україною, однак не допустить, щоб "образливі нападки" сипалися на закарпатських угорців.

"Якщо українська сторона вишле консула (Угорщини – ред.), це не залишиться без відповідних заходів із боку угорської сторони, однак є надія, що цього можна уникнути", - сказав Сіярто в аеропорту перед відльотом до Нью-Йорка, де він візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Читайте такожСкандал із видачею угорських паспортів на Закарпатті: Будапешт виступив із різкою заявою щодо України

Політик підтвердив, що на полях асамблеї у вівторок зустрінеться з головою МЗС України Павлом Клімкіним. За словами Сіярто, останнім часом в Україні "посилилися антиугорські настрої", що він пов’язує з підготовкою до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.

На думку Сіярто, минулого тижня події "зайшли дуже далеко". Міністр наголосив, що подвійне громадянство поширене в Європі, і якщо Україна "справді хоче рухатися в бік Європейського Союзу, не може ставити під сумнів таку інституцію".

"Угорщина, отже, зробить усе можливе заради добрих стосунків, проте стане на захист кожного члена угорської меншини і не допустить, щоб українці порушували найґрунтовніші дипломатичні засади", - підкреслив Сіярто.

Він додав, що Угорщина робитиме надалі те, що робила й досі – вдаватиметься до кроків, які сповільнюватимуть рух України у бік ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора. Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів громадян України в Закарпатській області.