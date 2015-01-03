Бойовики змушують підприємців купувати перепустку по 500 гривень за штуку

Операція "здирництво": терористи так званої "ДНР" запровадили спеціальні перепуски для підприємців, які ввозять продовольчі товари на територію, підконтрольну бойовикам.

Кілька таких перепусток вилучили українські військовослужбовці. Документи, підписані ватажком найманців Захарченком, терористи продають. За разову перепуску беруть 500 гривень, передає 5 канал. Читайте такожЖиття в ДНР: «померлі» підприємства та зневірені люди За постійну – 20 відсотків від прибутку, який отримує підприємець. Підприємці кажуть: таким чином путінські терористи офіційно оформили здирництво.

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