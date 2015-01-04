Маріуполь захищають "кіборги" з Донецького аеропорту

В ніч на 3 січня бойовики двічі атакували позиції батальйону "Азов" біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя, йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Противник навіть перейшов річку Кальміус і намагався підійти з іншого боку до позицій украінських військових, але атаку вдалося відбити.

Зранку в районі Гранітного був ще один обстріл украінських позицій. Ніхто з українських військових не постраждав. Вночі бойовики також обстрілювали околиці села Чермалик. Українські військові помітили, що якщо противник не може дістати їхніх позицій, він починає стріляти по Чемарлику. Село обстрілюють вже кілька днів, внаслідок чого багато будинків зруйновано.

Бійці 23-го батальону Збройних сил Украіни базуються неподалік Чемарлика, з противником їх роз'єднує річка Кальміус. За словами розвідки, там знаходяться не лише сепаратисти та загони козаків, а й бойові підрозділі російськоі арміі. Вони стріляють по позиціях українських військових майже щодня - з крупнокаліберної зброї та мінометів, тут навіть працював снайпер.

Бойовики ведуть обстріли з сіл Тавричеське та Набережне. Українські військові запевняють, що їм є, чим відповісти, але це роблять лише в крайніх випадках, коли є загроза життю.

Тим часом на околицях Маріуполя посилено заходи безпеки. Околиці Маріуполя патрулює спеціальна мобільна група "кіборгів". Нещодавно вони захищали донецький аеропорт, а тепер виконують завдання на південному сході.

Вони створюють тимчасові блокпости, аби зі строни Донецька не заїхали диверсійні групи, відслідковують і незаконне вивезення зброї. Перевіряють здебільшого об'їзні шляхи та проблемні ділянки.