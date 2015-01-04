Під Щастям бойовики обстріляли бійців 92-ої бригади
09:38, 04 січня 2015Політика
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У ніч з 2 на 3 січня місто Щастя на Луганщині атакувала ворожа диверсійно-розвідувальна група.
REUTERS
Вона рухалася з лісу через річку в бік залізничної колії, повідомляє ТСН.
Як зазначається, нападники були вдягнені у білі маскувальні халати. Стріляли зі стрілецької зброї та ручних гранатометів, але шкоди військовим 92-ої бригади не завдали.
Читайте такожЗа ніч бойовики 10 разів атакували позиції сил АТОПозиції поряд також звітують про активність бойовиків. За словами офіцерів, техніки у ворога не меншає.
Бойовики знову намагаються атакувати Щастя
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в боях під Щастям загинули грузин і командир розвідроти "Айдару".
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