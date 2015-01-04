Під Щастям бойовики обстріляли бійців 92-ої бригади

Вона рухалася з лісу через річку в бік залізничної колії, повідомляє ТСН.

Як зазначається, нападники були вдягнені у білі маскувальні халати. Стріляли зі стрілецької зброї та ручних гранатометів, але шкоди військовим 92-ої бригади не завдали.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в боях під Щастям загинули грузин і командир розвідроти "Айдару".