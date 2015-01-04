Силові відомства узгоджуватимуть вибір постачальників продукції для армії з волонтерами

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це глава держави сказав на нараді з керівниками силових відомств.

Порошенко обговорив з керівниками силових відомств стан готовності фортифікаційних споруд на лінії розмежування, ситуацію із надходженням військово-технічної та матеріальної допомоги від країн-партнерів України, а також етапи переоснащення та забезпечення сил - учасників антитерористичної операції сучасною військовою технікою, в тому числі й засобами протибатарейної боротьби.

Президент наголосив на тому, що за короткий термін вдалося значно посилити боєздатність Збройних сил України.

Читайте такожМіноборони затвердило програму з реформування, розроблену волонтерами - Бірюков«Фактично за місяць ми передали нашим військовим значні обсяги нової або модернізованої бойової техніки. Найближчим часом заплановано чергові етапи передачі сучасної техніки до Збройних сил», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що кожен мобілізований військовослужбовець має бути забезпеченим усім необхідним, а питання вибору постачальника має узгоджуватися керівниками силових відомств з волонтерами.

«Якщо потрібно переглянути компанії-постачальники, які були в минулому, потрібно це зробити за участі волонтерів. Я був приємно вражений якістю та ціною української продукції для військових, що була представлена на Яворівському полігоні і прошу Міністерство оборони врахувати цю позицію», - зауважив він.

Як зазначається у повідомленні, 5 січня на військовому полігоні під Житомиром відбудеться передача чергових 100 одиниць техніки для потреб української армії.