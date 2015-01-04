Завтра Порошенко перебуватиме з робочою поїздкою на Житомирщині

Про це повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, планується, що Порошенко вручить державні нагороди військовослужбовцям в смт. Озерне Житомирського району та передасть техніку для потреб української армії.

Читайте такожПорошенко у Львові представив нового голову Львівської ОДА (фото)За інформацією прес-служби президента, церемонія передачі військовослужбовцям Збройних сил озброєння, техніки та військових літаків розпочнеться об 11.00.