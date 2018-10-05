Клімкін назвав діяльність російських дипломатів в Україні "злочинною", але МЗС не закриватиме консульства РФ

Глава МЗС Павло Клімкін запевнив, що органи влади мають змогу контролювати діяльність російських дипломатів на території України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав діяльність російських дипломатів в Україні "злочинною", але заявив, що українське зовнішньополітичне відомство не закриватиме консульства Російської Федерації в українських містах і зокрема у Харкові.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків", відповідаючи на запитання про позицію МЗС щодо вимоги представників харківського Євромайдану та націоналістичних організацій закрити російське консульство у Харкові.

Клімкін зазначив, що російські дипломати в Україні "займаються діяльністю, яка притаманна діяльності спецслужб".

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"Але питання полягає у наступному: по-перше, у нас немає дипломатичних зносин з Росією за змістом. У нас нема послів, у нас дипломати не займаються якоюсь політичною чи іншою діяльністю. Наші дипломати - вони просто допомагають українцям, в тому числі політичним в'язням", - заявив Клімкін.

За його словами, консульська присутність в РФ є важливою, оскільки українські дипломати допомагають політв’язням, іншим українцям, і навіть під час війни в Росії постійно перебуває майже 3 мільйони українців.

Клімкін наголосив, що якщо Україна закриє російські консульства, РФ закриє українські.

За його словами, це призведе до того, що українські дипломати будуть позбавлені можливості надавати допомогу українським громадянам в Росії.

Водночас міністр сказав, що українські органи влади мають змогу контролювати діяльність російських дипломатів на території України, хоча цю діяльність дипломат назвав "злочинною".

"Те, що ми зараз здатні контролювати цю злочинну діяльність, знову таки російських "дипломатів", - це 100%. Вони знаходяться під пильним контролем і не можуть робити те, що вони робили за старих часів", - наголосив Клімкін і уточнив, що йдеться про період до 2014 року.