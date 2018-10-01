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З Кремля не надійшло жодного позитивного сигналу щодо звільнення політв'язнів - Геращенко

13:59, 01 жовтня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Ми робимо все для звільнення, але поки що жодного позитивного сигналу, жодного – ні у нас, ні у наших партнерів по нормандському формату, від Російської Федерації немає», - сказала вона.

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Геращенко подякувала власному кореспонденту УНІАН в Російській Федерації Роману Цимбалюку, який нещодавно на брифінгу в Міністерстві закордонних справ РФ передав листи від засуджених в Україні росіян до президента РФ Володимира Путіна, у яких вони просять забрати їх «на родіну».

Вона зазначила, що МЗС РФ довелося відреагувати на цю ситуацію, і нещодавно була заява від зовнішньополітичного відомства про те, що листи передані в адміністрацію президента.

«Ну що, чекаємо від адміністрації президента Путіна відповіді на листи росіян, які просять Путіна забрати їх на родіну», - наголосила Геращенко.

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Теги: #Кремль#українські політв'язні#Володимир Путін#звільнення політв'язнів