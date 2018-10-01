З Кремля не надійшло жодного позитивного сигналу щодо звільнення політв'язнів - Геращенко

Вона подякувала кореспонденту УНІАН Роману Цимбалюку за передані листи російській владі від утримуваних в українських в’язницях росіян, які просять забрати їх «на родіну».

Від російської влади не надійшло жодного позитивного сигналу щодо можливості звільнення українських бранців Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Ми робимо все для звільнення, але поки що жодного позитивного сигналу, жодного – ні у нас, ні у наших партнерів по нормандському формату, від Російської Федерації немає», - сказала вона.

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Геращенко подякувала власному кореспонденту УНІАН в Російській Федерації Роману Цимбалюку, який нещодавно на брифінгу в Міністерстві закордонних справ РФ передав листи від засуджених в Україні росіян до президента РФ Володимира Путіна, у яких вони просять забрати їх «на родіну».

Вона зазначила, що МЗС РФ довелося відреагувати на цю ситуацію, і нещодавно була заява від зовнішньополітичного відомства про те, що листи передані в адміністрацію президента.

«Ну що, чекаємо від адміністрації президента Путіна відповіді на листи росіян, які просять Путіна забрати їх на родіну», - наголосила Геращенко.