У БПП пообіцяли скасувати депутатську недоторканність уже цього року

Про це заявив координатор парламентської коаліції, лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко, передає ZN.UA.

Як повідомляє прес-служба БПП, Луценко визнав, що процес проходить складно.

"Той, хто спробує торпедувати зміни до Конституції, обов'язково скаже про необхідність додати недоторканність депутатів і президента. Це безвідмовний механізм, який зривав завжди будь-яке голосування. Саме тому я говорю про необхідність поетапного голосування за реформи", - сказав він.

За його словами, суспільство на 100% готове до такого кроку, а ось в парламентському корпусі є, щонайменше, третина депутатів, які категорично проти зняття депутатської недоторканності, у тому числі і в коаліційних фракціях.

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"Я не розумію аргументів про те, що депутат повинен бути захищений, тому що, мовляв, без цього не було б Майдану. Це все маніпуляції. Той же Ігор Луценко, який про це говорить, не був захищений мандатом і тим не менш активно працював на Майдані. Я теж не був захищений і робив те, у що вірив. А ось Ірина Луценко мала цей мандат, що не завадило міліціонерам застосовувати проти неї фізичну силу, коли вона разом з іншими жінками-депутатами рятувала поранених 18 лютого в Маріїнському парку. Так що приклад трьох однофамільців - не на користь аргументу про те, що тільки депутатська недоторканність дозволить депутату протистояти агресивній владі", - розповів Луценко.

За його словами, депутатська недоторканність, яка давно стала фікцією для силових структур і колосальним подразником для суспільства, знищує довіру до парламенту.

"Ми повинні покінчити з цим, і я не бачу жодного аргументу. Але частина депутатів шукають ці аргументи", - зазначив координатор коаліції.