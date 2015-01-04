При виїзді із зони АТО пасажирів перевірятимуть ще ретельніше та обмежать рух вантажів

Президент Петро Порошенко зустрівся з очільниками силових відомств і заявив, що активізація терористів на Донбасі потребує від українських сил рішучих дій, про це повідомляє ТСН.

Зокрема, Порошенко доручив посилити контроль на пропускних пунктах, щоб могли проходити лише оформлені вантажі зареєстрованих підприємств.

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Потрапити до України можна буде тільки через сім транспортних коридорів. Інші шляхи – перекриють.

"Позиція, щоб врешті рух здійснювався виключно за перепустками, виданими Антитерористичним центром і керівництвом АТО, і лише для фізичних осіб. Переміщення вантажів буде повністю обмежено", - наголосив президент.

Працівники СБУ контролюватимуть, аби бойовики не могли провезти контрабанду, на якій заробляють, а також провезти зброю для терактів у мирних містах.