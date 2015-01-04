У мережі з'явилися докази перебування військової техніки РФ на Донбасі (відео)

Це випливає з відео, розміщеного в мережі, і свідчить про перебування на території - зокрема в Луганську - російського озброєння, пише Українська правда з посиланням на bellingcat.com.

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31 грудня в мережі з'явилося відео, в якому фігурують російські " Камази-43269 "Постріл" (БПМ-97), яких немає на озброєнні українських військових.