У мережі з'явилися докази перебування військової техніки РФ на Донбасі (відео)
23:50, 04 січня 2015Політика
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На території Донбасу, окупованого проросійськими бойовиками, є зброя, яка є тільки на озброєнні в РФ.
У мережі з'явилися докази перебування військової техніки РФ на Донбасі / NewsFront
Це випливає з відео, розміщеного в мережі, і свідчить про перебування на території - зокрема в Луганську - російського озброєння, пише Українська правда з посиланням на bellingcat.com.
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31 грудня в мережі з'явилося відео, в якому фігурують російські " Камази-43269 "Постріл" (БПМ-97), яких немає на озброєнні українських військових.
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