Британія готова запровадити більш жорсткі санкції проти Росії після виходу з ЄС

За словами британського парламентарія, наразі двосторонні санкції проти Росії запровадити неможливо.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії заявляють про готовність запровадити більш жорсткий санкційний режим проти Російської Федерації після виходу з Європейського Союзу у 2019 році.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугенхат під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в Лондоні.

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Тугенхат запевнив, що Британія має намір запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації.

За його словами, більш жорсткий санкційний режим стане реальністю після виходу країни з ЄС у березні 2019 року, оскільки наразі неможливо запровадити двосторонні санкції.

«Ваша безпека – це наша безпека також», – запевнив британський парламентарій.

Також він наголосив, що досвід України у протидії гібридним атакам є надзвичайно цінним для Британії.

У цьому зв'язку сторони домовилися посилити співпрацю щодо виявлення та протидії дезінформації і погодилися, що необхідно продовжувати активний діалог з представниками інших держав ЄС щодо агресивної політики Росії, зокрема, у контексті протидії будівництву "Північного потоку-2".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2019 року сплине дворічний термін, передбачений статтею 50 Лісабонської угоди, щодо погодження процедури на вихід Британії з ЄС.