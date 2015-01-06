Волонтери частували поранених бійців АТО святковою кутею та варениками (фото, відео)

У військовому госпіталі в Києві пораненим бійцям волонтери влаштували справжній Святвечір.

Пісні страви готували самі на власній кухні, йдеться в сюжеті ТСН. У вареники навіть поклали сюрпризи – монетки із посланнями "Слава Україні" і "Героям слава".

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Також приготували борщ, узвар і традиційну на Святвечір кутю.