Американські ЗМІ заявляють про смерть підозрюваного у теракті, а французькі - заперечують
Двоє підозрюваних в атаці на редакцію Charlie Hebdo затримані, третій - убитий.
Про це повідомляє NBC з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників, які займаються боротьбою з тероризмом.
Підтверджень у французькій пресі поки немає, а Le Monde прямо спростовує затримання.
Зауважимо, що за підозрою в атаці розшукуються троє людей, які були членами радикальних ісламістських угруповань.
Двоє підозрюваних є громадянами Франції алжирського походження. Один з них встиг відбути тюремний термін за участь в екстремістському угрупованні, що займалося вербуванням для участі у війні в Іраці.
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Двоє підозрюваних віком 32 і 34 років брали участь у військових діях в Сирії на боці противників президента Башара Асада. Влітку вони повернулися у Францію.
Третій підозрюваний також був членом організації, яка відправляла бойовиків в Ірак в 2003-2005 роках.
У середу, 7 січня, у результаті нападу на редакцію Charlie Hebdo було вбито 12 людей, ще 11 були поранені.
За матеріалами: РИА Новости, ТСН