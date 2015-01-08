Американські ЗМІ заявляють про смерть підозрюваного у теракті, а французькі - заперечують

Про це повідомляє NBC з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників, які займаються боротьбою з тероризмом.

Підтверджень у французькій пресі поки немає, а Le Monde прямо спростовує затримання.

Зауважимо, що за підозрою в атаці розшукуються троє людей, які були членами радикальних ісламістських угруповань.

Двоє підозрюваних є громадянами Франції алжирського походження. Один з них встиг відбути тюремний термін за участь в екстремістському угрупованні, що займалося вербуванням для участі у війні в Іраці.

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Двоє підозрюваних віком 32 і 34 років брали участь у військових діях в Сирії на боці противників президента Башара Асада. Влітку вони повернулися у Францію.

Третій підозрюваний також був членом організації, яка відправляла бойовиків в Ірак в 2003-2005 роках.

У середу, 7 січня, у результаті нападу на редакцію Charlie Hebdo було вбито 12 людей, ще 11 були поранені.

За матеріалами: РИА Новости, ТСН