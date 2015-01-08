Бойовики обстрілюють українських військових з реактивної артилерії в районі Донецька - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«6 вогневих батарей, включаючи ствольну артилерію, протитанкові гармати, РСЗВ, - перераховує Тимчук озброєння бойовиків. - Періодично, під конкретні завдання, дані артгрупи посилюються силами і засобами (в основному мінометами і РСЗВ), зі складу підрозділів, зосереджених на південний схід від Донецька».

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У той же час, в західному і північно-західному районах Донецька, безпосередньо прилеглих до передових позицій українських військ, зафіксована діяльність як мінімум 3 маневрених вогневих груп бойовиків.

«До складу груп входить бронетехніка, в тому числі танки, а також зенітні знаряддя і міномети на автотранспорті. Дані маневрені групи періодично завдають вогневі удари по позиціях українських військ, а потім змінюють позиції», - повідомляє Тимчук.

За інформацією ІС, в районі Дебальцевського плацдарму підрозділи військ бойовиків ведуть обстріл з гаубиць і «Градів».