Україна закликає світ об'єднати зусилля в боротьбі з тероризмом

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) щодо терористичного акту в редакції сатиричного видання Charlie Hebdo у Парижі, в результаті якого загинули 12 осіб - журналісти і поліцейські.

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В Україні шоковані цим жахливим терористичним актом і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих, йдеться у заяві Мзс.

«Наша держава, проти якої сьогодні на Донеччині діють добре організовані терористичні підрозділи, знає, що таке тероризм. Твердо переконані, що ніякі мотиви - політичні, етнічні чи релігійні - не можуть бути виправданням для тих, хто привласнює собі право відбирати людські життя. Особливе обурення викликає те, що цей злочин було скоєно проти журналістів. Свобода слова - один із наріжних каменів демократії, вона ні за яких умов не може ставитися під сумнів. Так само будь-які погляди журналістів не можуть бути причиною переслідувань і, тим більше, фізичних розправ. Сподіваємося, що виконавці й замовники цього жахливого злочину будуть притягнуті до відповідальності і понесуть заслужене покарання», - відзначають в МЗС.