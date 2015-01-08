У Франції оголошено в розшук підозрюваних у нападі на Charlie Hebdo

Третій підозрюваний у нападі на редакцію журналу 18-річний Амід Мурад, за повідомленнями преси, здався в руки поліції самостійно і стверджує, що не причетний до злочину. Його алібі підтвердилося, повідомляє французьке видання iTele з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Шериф Куаші вже притягувався до відповідальності за звинуваченням у тероризмі у 2008 році - за допомогу повстанцям в Іраку. Він провів в ув'язненні півтора року.

Тим часом для посилення заходів безпеки після нападу на редакцію сатиричного журналу в Париж були перекинуті сили армії. Їх задіюють в охороні офісів ЗМІ, релігійних храмів, транспорту та інших об'єктів, що потребують особливої уваги. Президент Франції Франсуа Олланд оголосив триденну національну жалобу.

Раніше редакція журналу вже піддавалася нападу після публікації карикатур і жартів на тему ісламу і пророка Мухаммеда.