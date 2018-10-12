Пашинський купив катер за суму, що перевищує його дохід за весь 2017 рік

За 2017 рік депутат задекларував 607,6 тис. гривень доходів.

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський задекларував придбання рибальського катера за 642,8 тис. гривень.

Мова йде про модель Tracker Pro Guide V175WT, і право власності на цей плавзасіб нардеп отримав 3 жовтня 2018 року, повідомляють "Українські новини".

При цьому за 2017 рік Пашинський задекларував 607,6 тис. гривень доходів. Про це свідчать дані, внесені до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Нагадаємо, навесні 2018 року в ЗМІ з'являлася інформація про корупційні схеми в українській оборонній сфері. В якості організаторів сумнівних угод журналісти назвали Сергія Пашинського та Олега Гладковського - заступника секретаря РНБО. Писали, що Сергій Пашинський є одним з кураторів української військової промисловості, а його син Антон займає керівну посаду в компанії, що продає зброю за кордон.