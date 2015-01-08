На Донбасі загинув громадянин Таджикистану, який воював на боці бойовиків

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на старшого помічника прокурора Хатлонської області Таджикистану Анвара Назарзода.

За його словами, загиблий Муродалі Барфієв – родом з міста Курган-Тюбе.

Помічник прокурора зазначає, що Барфієв приєднався до бойовиків у минулому році.

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