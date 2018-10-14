Порошенко: гарантую, "державної церкви" не буде

Президент підкреслив, що питання томосу і автокефалії виходить далеко за межі церковного життя.

Президент Петро Порошенко наголошує, що в Україні не буде державної церкви і гарантує захист прав усіх віруючих та духовенства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на урочистому заході до Дня захисника України на Софійській площі в Києві.

Порошенко зауважив, що патріарх РПЦ Кирило на кожній службі молиться за російську владу, яка здійснила агресію проти України.

«Патріарх РПЦ молиться за російське військо, яке вбиває українських воїнів та цивільне населення, вбиває українців. А в нас в Україні, на жаль, ще є храми, де поминають патріарха Кирила, який здійснює ці молитви», - додав президент.

«Я думаю, що це точно не для українського народу. Та хіба храми, де моляться за патріарха, який зі свого боку молиться за російське військо, можуть називатися українськими? Я гарантую, що не буде жодного тиску. Я гарантую, що буде збережено право своєї дороги до Бога кожного українця. Я прошу замислитися над цим і паству, і вірних цієї конфесії», - заявив глава держави.

Читайте такожКлімкін: РФ значно збільшить зусилля з дестабілізації ситуації на Закарпатті у зв'язку з автокефалією

Президент підкреслив, що питання томосу і автокефалії виходить далеко за межі церковного життя.

«Це питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. Це питання всієї світової геополітики. І якщо це не так, то чому тоді рішення Вселенського патріарха позавчора обговорювалася на Раді безпеки Російської Федерації під головуванням Путіна?», - зауважив він.

«У нас не було, немає і, наголошую, не буде державної церкви. І в освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силоміць. Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігає єдність з РПЦ. Це їхній вибір, і його треба поважати», - підкреслив глава держави.

Порошенко при цьому запевнив, що так само гарантує, що держава Україна захистить права тих священників та вірян Української православної церкви Московського патріархату, які добровільно вирішать «вийти з-під Москви», щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву.