Луценко обіцяє "Національну поліцію" вже за півроку

Про це він написав у Facebook, оприлюднивши свій законопроект про створення Нацполіції.

"Про необхідність створення поліції в Україні давно і багато говориться. 7.01.15 я завершив підготовку проекту закону про Національну поліцію", - повідомив Луценко, передає Українська правда.

У його законопроекті пропонується, щоб діяльність Нацполіції координував "цивільний міністр".

Також Луценко пропонує ліквідувати Управління внутрішніх справ в областях та районах.

Начальника поліції пропонується призначати рішенням Кабміну на контракт на 5 років.

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Також він хоче створити Поліцейську комісію, в якій 3/5 членів були б правозахисниками та іншими цивільними, яка б призначала "на посади в поліції через конкурс, який проводять з використанням поліграфа".

Передбачено і обов'язкове "узгодження місцевими радами призначення керівників поліції громадської безпеки та дорожньої поліції, право їх зняття 2/3 голосів" та "право сесій місцевих рад більшістю голосів зняти будь-якого працівника поліції".

За словами Луценка, якщо його законопроект приймуть, то "в ході спецперевірок і конкурсів за 6 місяців буде створена Національна поліція".