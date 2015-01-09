У Міноборони розповіли про реформування відомства

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, основне реформування торкнеться економіко-господарського блоку діяльності Міноборони. Також реформується департамент держзакупівель, військово-медичний департамент і департамент капітального будівництва.

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«Через процедуру реорганізації та переатестації пройдуть всі співробітники цих департаментів - і так, велика частина з них не пройде цю переатестацію. Так, ми говоримо про те, що більшість співробітників даних департаментів будуть звільнені! І на їх місце будуть набиратися нові люди»,- зазначив Юрій Бірюков.