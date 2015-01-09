За час голодування Савченко схудла на 10 кг - адвокат

Як повідомляє ТСН, про це в п'ятницю, 9 січня, розповів її адвокат Марк Фейгін.

Савченко оголосила голодування 28 днів тому на знак протесту проти незаконного утримання під вартою.

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Інший адвокат української льотчиці - Микола Полозов - попередив, що кожен новий день голодування Савченко "наближає нас до неминучої трагедії".

Російське слідство звинувачує українську льотчицю у вбивстві журналіста Андрія Стенина. При цьому сама Савченко це категорично спростовує. Нагадаємо, 22 грудня московський суд в черговий раз відмовився звільнити жінку з СІЗО. Раніше, 13 грудня, Савченко оголосила голодування, оскільки до неї не пускали лікаря і не передавали ліки.