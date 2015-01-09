Порошенко поклав квіти біля французького посольства зі словами "Je suis Charlie" (фото)

Президент України Петро Порошенко вшанував пам`ять жертв терористичного акту, який було здійснено 7 січня в редакції тижневика Charlie Hebdo.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко поклав квіти біля Посольства Франції в Україні в Києві на вул. Рейтарська, 39

”Je suis Charlie (Я також Шарлі)”, - сказав глава держави після покладання квітів.

Після цього президент разом з послом Франції в Україні Аленом Ремі ввійшов у приміщення посольства, де залишив свій запис у Книзі співчуття, ушанувавши пам`ять жертв терористичного акту, вчиненого 7 січня в редакції тижневика Charlie Hebdo.

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”Україна вдячна Франції за її допомогу, за її солідарність в боротьбі з тероризмом на українській землі, і Україна солідарна з Францією в її боротьбі з терором. Саме в ці хвилини відбувається операція зі звільнення заручників, і ми молимося за життя жінки, яка опинилася в заручниках. Ми сподіваємось, що ця операція дуже швидко завершиться, і терористи будуть притягнуті до відповідальності”, - наголосив глава Української держави.

Україна вдячна Франції за солідарність і єдність в нашій боротьбі з терором.Лише об’єднаними зусиллями ми переможемо! pic.twitter.com/cmz7V0Diur — Петро Порошенко (@poroshenko) January 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 січня зловмисники увірвалися в будівлю, де розташована редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людях, які там знаходилися. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі.

Загалом в редакції журналу та поблизу неї терористи розстріляли 12 осіб - співробітників тижневика та поліцейських.

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За даними ЗМІ, підозрюваними в атаці на редакцію Charlie Hebdo є двоє чоловіків віком 32 і 34 років — брати Саїд і Шериф Куаші. Третій можливий злочинець чекав співучасників у машині. Пізніше один з оголошених у розшук — 18-річний Хамід Мурад — здався поліції і заявив, що у нього є алібі. Двох інших підозрюваних поки що не знайшли.

Сьогодні у департаменті Сена і Марна у столичному регіоні Франції брати Куаші захопили заручницю.