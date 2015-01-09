Ситуація у зоні АТО ускладнюється, бойовики посилили обстріли

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«Сьогодні незаконні збройні формування продовжили здійснювати обстріли позицій наших військ, у тому числі і з важкого озброєння. За день зафіксовано 24 порушення бойовиками режиму припинення вогню. Терористи 1 раз з гранатомета, 6 разів з мінометів, двічі з артилерійських систем та один раз із озброєння танку обстріляли наші позиції поблизу Нікішиного", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що цілий день не припинялись постріли у районі Донецького аеропорту.

"Незаконні збройні формування з стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії вели вогонь по новому терміналу летовища. Двічі з мінометів та один з артилерійських систем піддали обстрілу населений пункт Піски. Артилерію ворог також застосував по населених пунктах Сєвєрне та околицях Первомайського. Протитанковими керованими ракетами було обстріляно населений пункт Гранітне, а з мінометів - Мар’їнку.

Загострюється ситуація й на Луганщині, у населеному пункті Станиця Луганська. Сьогодні тут бойовики з артилерійських систем обстріляли житлові будинки мирних мешканців селища. Потім відбулося більш ніж двогодинне бойове зіткнення бойовиків з українськими військовими. Після того як бандити відступили, ними було задіяно реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Крім того, у районі населеного пункту Щастя, на Луганщині, «працював» снайпер", - йдеться в повідомленні прес-центру АТО.