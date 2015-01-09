В МЗС пояснили, що мав на увазі Яценюк, говорячи про вторгнення СРСР в Німеччину

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Євгена Перебийноса на сторінці відомства в Фейсбук.

"Із здивуванням дізналися про намір МЗС Росії отримати реакцію на інтерв'ю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в МЗС Німеччини. В такому разі Росія має поцікавитися думкою й багатьох інших європейських країн, до яких СРСР після Другої світової війни експортував тоталітарний режим і де жорстоко придушував будь-які спроби демократичних змін, як це було в Будапешті, Празі, Варшаві і багатьох інших столицях так званого "соцтабору", - заявив Перебийніс.

Він також заявив, що Росія, вдаючись "неадекватних пропагандистських інтерпретацій висловлювань керівника українського уряду", підтверджує те, "що факт фізичної та ідеологічної окупації Радянським Союзом країн Центральної та Східної Європи, в тому числі Східної Німеччини, для сучасної Росії є таким же нормальним явищем, як і нинішня окупація Криму і Донбасу".

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"Саме це і ніщо інше мав на увазі Арсеній Яценюк, спілкуючись з німецькими журналістами. І ніхто, крім російських журналістів і дипломатів, не став шукати в його словах інші підтексти, яких в них не було і не могло бути", - заявив Перебийніс.

Як раніше повідомляв УНІАН, у прес-службі українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка пояснили сенс висловлювання про "радянське вторгнення в Німеччину" під час Другої світової війни.

"Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розділений стіною, щоб виключити переміщення німців з його східної частини в західну", - розповіла його прес-секретар.